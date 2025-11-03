הטלפון היה בידי הפצ"רית עד אתמול בבוקר וייתכן עד הצהריים

החיפושים אחר הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי נמשכים גם הערב (שני), 24 שעות אחרי היעלמותה אך אין אופטימיות שהוא יימצא. עם זאת, מהחקירה עולה כי הוא היה ברשותה גם ממש בבוקר ואפילו בצהריים שלפני היעלמותה. עוד עולה כי בבוקר יום ההיעלמות היא עוד התכתבה עם אנשים שונים מהטלפון האובד. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי אין אופטימיות רבה שהמכשיר ימצא. עוד הוסיף כי ניתן לומר בוודאות שאם המשטרה הייתה מזמנת לחקירה את הפצ"רית אתמול בבוקר או אפילו בשעות הצהריים מוקדמות, הם עדיין היו מצליחים לקבל את הטלפון. כלומר, יש פה מחדל שהוא כבר לא כל כך מחדל אלא פשע חקירה.

זאת ועוד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והמשטרה התעכבו עם החקירה באזהרה של הפצ"רית, והמשמעות היא שראיה מאוד משמעותית פשוט נעלמה.

לגבי התובע הצבאי הראשי, גרסתו היא שההדלפה נעשתה משורות הפקליטות, בצו מהפרקליטה הצבאית הראשית. הוא ידע שמתקיימת בדיקה ולא עשה שום פעולה אקטיבית להודיע, למרות שזה מתפקידו כתובע. כך שגם אם הוא יצליח להיחלץ ברמה הפלילית, ברמה האתית, ברמה המקצועית, הוא ככל הנראה לא ימשיך בתפקידו.