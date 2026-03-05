לאחר שהנחיות ההתגוננות החדשות ייכנסו לתוקף היום (חמישי) בשעה 12:00, בפיקוד העורף מעריכים: מגמת השיגורים מאיראן אומנם בירידה - אך צפויה להתייצב בהמשך לפרק זמן ארוך. בתוך כך, מסתמן כי מערכת החינוך לא תיפתח עד סוף השבוע נוכח זאת לאחר שבמהלך הסופ"ש צפויות להתקיים הערכות מצב בהתאם להתפתחויות במערכה מול איראן.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ביקר אתמול בזירת הנפילה בבאר שבע. במהלך הביקור מפקד פיקוד העורף החמיא ללוחמי הפיקוד על תפקודם בזירה והזכיר את החשיבות של הישמעות האזרחים להנחיות פיקוד העורף.

עם תחילת מבצע ״שאגת הארי״ גויסו כ-20 אלף אנשי מילואים הפרוסים בכ-35 גדודים ברחבי הארץ. מאז, כוחות הפיקוד קפצו לעשרות זירות ברחבי הארץ, מתוכן 13 זירות נפילה משמעותיות, בזמן תגובה מיידי והחלו בפעולות סריקה, חילוץ וסיוע לאוכלוסייה.

במקביל, מרכז המידע של פיקוד העורף פועל באמצעות כ-120 עמדות ונתן מענה עד כה לכ-6,200 פניות טלפוניות, לצד טיפול במאות פניות כתובות.

כאמור, הנחיות התגוננות חדשות של פיקוד העורף ייכנסו לתוקף היום (חמישי) בשעה 12:00, לפיהם ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. לגבי מקומות עבודה - ניתן יהיה לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות המעודכנות עדיין אוסרות על קיום פעילות חינוכית.

בפיקוד העורף הדגישו כי המדיניות תהיה בתוקף מיום חמישי, 5 במרץ 2026, בשעה 12:00, ועד יום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00 - וכי ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב נוספת.