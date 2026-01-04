חיזבאללה מתחמש והפירוז לא באופק: ישראל עוקבת אחרי לבנון

ישראל ממשיכה לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות בדרום לבנון, במקביל לדיון ביטחוני שמקיים ראש הממשלה עם שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון, במטרה לבחון צעדים אפשריים לנוכח ההתחמשות של חיזבאללה והאיומים מהגבול הצפוני.

במסגרת הדיון, נבחן גם ההשפעה של הפירוז הצפוי על דרום המדינה והתגובה הצבאית האפשרית. בשל הדיונים הביטחוניים, פגישה שתוכננה השבוע בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס לבין אביחי שטרן בקריית שמונה בוטלה ותדחה למועד אחר בירושלים, כך פרסם כתבנו בצפון אוריה קשת.

על פי הערכות, ממשלת לבנון צפויה בקרוב להכריז על פירוז דרום המדינה. עם זאת, המסר הישראלי שהועבר היום על ידי שר החוץ גדעון סער לשליחה המיוחדת של האו"ם ללבנון, ז'נין הניס-פלאסחארט, מצביע על פער גדול בין הציפיות לבין המציאות בשטח: "מאמצי ממשלת לבנון וצבא לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו רחוקים מלהספיק, במיוחד לנוכח מאמצי ההתחמשות והשיקום של הארגון בסיוע איראן".

גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS: "חיזבאללה לא באמת מעוניין להתפרק מנשקו. ייתכן שיסכימו לחלק מהתנאים לשלב ב', אבל גם אם זה יקרה - זו רק דרך נוספת לשקם את הארגון".

בצה"ל ובמערכת הביטחון ממתינים להנחיות הדרג המדיני בנוגע לצעדים הבאים, תוך בחינת האפשרות להגברת נוכחות צבאית, הכנות למתווה תגובה מהיר והערכות למקרי הסלמה בגבול הצפוני. ההערכות מתמקדות גם בהשלכות האפשריות של פירוז הדרום על פעילות חיזבאללה והגברת האיומים על ישראל.