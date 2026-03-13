הדרג המדיני הנחה את צה"ל להוסיף לבנק המטרות את כל הגשרים הנמצאים מדרום לנהר הליטאני בלבנון - כך פרסם לראשונה הערב כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"קבינט שישי".

גורם ביטחוני בכיר אמר כי "לא נהסס לנתק בין השטח של דרום לבנון ליתר לבנון, מעבר לליטאני". על הכוונת של ישראל - חמישה גשרים נוספים ששימשו את כוח רדואן בדרכם לגבול בין המדינות. שר הביטחון כ"ץ מקדם מהלכים לתפיסת השטח בפועל, טרם התקבלה החלטה מדינית בנושא.

מוקדם יותר היום הודיע צה"ל כי תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני. לפי הצבא, הגשר שימש כמעבר מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה. "ארגון הטרור משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך ללחימה נגד כוחותינו ולפעול נגד אזרחי ישראל, זאת תוך סיכון אזרחי לבנון וגרימת הרס רב במרחבים מאוכלסים", נמסר.