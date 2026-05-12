הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח חשף הבוקר (שלישי) את פרטי הקרב המשמעותי שניהלו בשבוע שעבר לוחמי סיירת גולני בדרום לבנון, במהלכו חצו בהצלחה את הליטני והגיעו לאחת הנקודות העמוקות ביותר עד כה.

הלוחמים ניהלו קרב משמעותי במרחב, כאשר מספר מחבלים יצאו מפיר מנהרה וניסו להיתקל בכוחות. חלקם חוסלו במקום ואחרים נמלטו. כלב תקיפה של עוקץ רדף אחרי מספר מחבלים ונפגע מירי.

בקרבות נוספים במבצע לחציית הליטני - נפצעו כשמונה לוחמים באורח קל בהתקלויות פנים אל פנים ומרחפני נפץ. כולם פונו לבית החולים וכבר מחייכים עם בני המשפחות. בסיום הקרב לוחמי הסיירת חצו כאמור בהצלחה את הליטני. חלק מהקרב התרחש בגדה השנייה.

מפרטי הקרב עולה כי הכוחות הגיעו בשיא המרחק עד אחת השכונות בזוטר א-שרקייה, עיירה שיעית שנמצאת במרכז הגזרה ונחשבת לנקודת מפתח במרחב. התושבים שם מתפרנסים בעיקר מייצור ועיבוד טבק. במפה אפשר לראות את התמונה המלאה: מדרום - הכפר קנטרה אותו כבשה אוגדה 36 לפני קרוב לחודש ופיצצה בו את אחת מהמנהרות הגדולות שצה"ל טיפל בהן אי פעם. משם טיפסו צפונה.

הדרך לזוטר א-שרקיה עוברת בוואדיות של נהר הליטני, פעולה שמצריכה כלים הנדסיים ויכולות מיוחדות. בתחילת המערכה, היה זה כוח של יהל"ם וצנחנים תחת אוגדה 98 שניסה לחצות בדרך דומה - ונתקל במארב בדרך. מתחילת המבצע ועד נסיגת אחרון הלוחמים שכבשו את המרחב - כתשעה ימים רצופים.

בתוך כך, צה"ל עדכן הבוקר כי מתחילת הבנות הפסקת האש חיל האוויר תקף יותר מ-1,100 מטרות חיזבאללה בדרום לבנון ויותר מ-350 מחבלים חוסלו. בין המטרות: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלים, מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות נוספות.