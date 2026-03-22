הגיעו עם סולמות לגדר המערכת: סוכלה חדירת ענק של עשרות שב"חים | תיעוד חריג

תיעוד חריג: לוחמי מג"ב עוטף ירושלים סיכלו בתוך יממה ניסיון הסתננות מסיבי נוסף באזור ביר נבאללה. בתיעוד האירוע שהתרחש מוקדם יותר היום (ראשון) והגיע לידי i24NEWS, ניתן לראות עשרות חשודים מגיעים למכשול, מציבים במקום סולמות - וחוצים לשטח ישראל.

הלוחמים, שפעלו בהכוונת תצפיתניות צה"ל, נערכו למארב באזור התעשייה עטרות. בפעילות מהירה, הם הצליחו לעצור 59 שוהים בלתי חוקיים.

מוקדם יותר היום, סוכל ניסיון חדירה נוסף באותה הנקודה. במקרה שהתרחש בשעות הבוקר, נעצרו 19 שוהים בלתי חוקיים, שאותרו בסופו של דבר כשהם מסתתרים במבנה במקום. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

כאמור, במסגרת הפעילות בשבוע האחרון נתפסו על ידי לוחמי מג"ב בגזרות השונות 256 שוהים בלתי חוקיים ו-45 חשודים נוספים שסייעו בהסעה, העסקה והלנה.