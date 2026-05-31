"המשימה שלי להעביר מטעני חבלה": ההתכתבות בין הנאשם בריגול לסוכן חמאס

פרטים חדשים מפרשת הריגול החמורה לחמאס שחשפנו ב-i24NEWS אתמול: במרכז הפרשה, עובד מלון בירושלים שגם תכנן לבצע פיגוע התאבדות. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) את ההתכתבויות בין הנאשם למפעילו בחמאס.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהפרטים עולה כי הסוכן חשף בפני הנאשם כי הוא פעיל חמאס, וכי תפקידו להעביר מטעני חבלה לטול כרם, שכם וג'נין.

הנאשם השיב לו כי "אני רוצה לצאת ללבנון או לסוריה ולהצטרף ללחימה נגד ישראל".

על כך הסוכן ענה: "לא. תישאר בירושלים. אנחנו צריכים אותך שם. אני צריך מידע על מחסומים בישראל והדרכים שמובילות אליהם. תשלח מידע על חיילים שמגיעים למלון".

הנאשם: "אמורה להגיע קבוצה גדולה של תלמידי בית הספר של חיל האוויר".

הסוכן ביקש את עזרת הנאשם: "בכוונתי לשלוח למלון מחבל מתאבד, תוכל לעזור לי?".

הנאשם הסכים והוסיף: "אני מוכן לבצע פיגוע התאבדות בעצמי. אבל אני זקוק לזמן כדי להתקרב לאללה. תן לי שלושה חודשים".

לאחרונה הוגש כתב אישום חמור נגד הנאשם, חסין גנאים, בן 21 ממזרח ירושלים, שעבד במלון סיטי סנטר במרכז ירושלים. הוא הועסק במקום ללא מפריע, זאת על אף עברו הביטחוני. במקביל - הופעל בידי גורם חמאס שישב בקפריסין.

גנאים הביע רצון לצאת ללבנון או לסוריה, כדי להילחם נגד ישראל, אך השתכנע להישאר בירושלים ולהצטרף לפעילות מטעם חמאס מתוך ישראל עצמה. בשלב הזה, הוא כבר עובד במלון ומתבקש לצלם מקומות שונים, להעביר מידע על מחסומים, ולאסוף מידע על חיילים המגיעים למלון.

החלק הדרמטי ביותר מגיע כשהוא מעדכן את מפעילו בחמאס על קבוצה גדולה מבית הספר של חיל האוויר שאמורה להגיע למקום. מכאן מתחיל איסוף מידע שיטתי: תאריכים, שמות, מספר משתתפים ובהמשך אפילו מספרי החדרים שבהם אמורים להתארח חברי הקבוצה.

בשלב מסוים, הוא נשאל האם יסייע כאשר יישלח מחבל לבצע פיגוע במלון - ומשיב כי הוא מוכן לבצע פיגוע התאבדות בעצמו. רק בנס, בשל המצב הביטחוני בתקופת המלחמה, האירוע מתבטל. מנהל המלון אישר בחקירתו במשטרה כי אותה קבוצה אכן הייתה אמורה להגיע.

רצף האירועים אינו מסתיים שם. גנאים אף מעביר למפעיל שלו צילום חוגר של חיילת ותמונות של שני סוהרים שביקרו במלון.