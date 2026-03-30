בעקבות המתקפה על בז"ן: בישראל נערכים להרחבת בנק המטרות

לאחר הפגיעה האיראנית היום (שני) במתחם בתי הזיקוק בחיפה ועל רקע דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפיהם בקרוב נשמע את תגובתו למתקפה - כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי בישראל נערכים להרחיב את בנק המטרות, בכפוף לאור הירוק שיתן טראמפ.

בימים האחרונים ישראל תקפה מגוון רחב של מטרות, לא רק יעדי משטר אלא גם תשתיות הקשורות לתוכנית הגרעין, מתקני ייצור אמצעי לחימה, מפקדות של משמרות המהפכה וגופי ביטחון פנים. בנוסף, ראינו גם פגיעה בתעשיות פלדה איראניות. עם זאת, בישראל אישרו ל-i24NEWS כי חופש הפעולה שנשמר גם במקביל למשא ומתן מול איראן לא כולל תשתיות אנרגיה ונפט, במסגרת ההסכמות עם האמריקנים. זה כאמור, עשוי להשתנות בקרוב.

נזכיר כי רק הבוקר איים טראמפ שאם לא יושג הסכם "בקרוב", ואם מיצרי הורמוז לא ייפתחו "מיד לעסקים", ארה"ב תסיים את שהותה המקסימה באיראן בפיצוץ והשמדה מוחלטת של כל תחנות הייצור החשמליות, בארות הנפט והאי חארג', ואולי גם כל מתקני ההתפלה.