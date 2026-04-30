משרד הביטחון מפרסם היום (חמישי) כי בתוך 24 שעות הגיעו לישראל שתי אוניות ומספר מטוסי מטען עם אלפי חימושי אוויר ויבשה וציוד צבאי בהיקף של 6,500 טונות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במסגרת המבצע בהובלת משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית, עגנו בנמלי חיפה ואשדוד שתי אוניות הציוד שכולל גם משאיות צבאיות ורכבי ניוד קרבים מסוג JLTV. כלל הציוד הועבר לאחר מכן לבסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

משרד הביטחון מעדכן שמתחילת מבצע "שאגת הארי" הגיעו לישראל מעל 115 אלף טונות של ציוד צבאי ב-403 הטסות ועשר השטות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הרכבת האווירית והימית שמתרחבת כעת מחזקת את כשירות צה"ל ואת העליונות המבצעית שלו. תפקידנו לוודא שצה"ל יקבל את כל האמצעים הנדרשים - כדי שיוכל לשוב ולפעול במלוא העוצמה נגד אויבינו בכל זמן ובכל מקום שיידרש. נמשיך לחזק את היכולות ולהבטיח שלישראל יש את כל הכלים להגן על אזרחיה ולהכריע את אויביה".

אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "בכל רגע נתון, מטוסי מטען ואוניות עושים את דרכם לישראל עם אלפי טונות של חימושים ואמל"ח. זאת כחלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בכל צרכי צה"ל, גם בהצטיידות מסיבית בטווח המיידי וגם בשיפור המוכנות לעשור ביטחוני עצים. מבצע הרכש והשינוע המרשים שהשלמנו, יימשך ויתעצם בשבועות הבאים".