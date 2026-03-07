הנשקים של המלחמה: מהמטוס הסובייטי הוותיק ועד הטיל האיראני המתקדם | המילון שכדאי להכיר

המלחמה הנוכחית בציר ישראל-איראן-ארצות הברית מלאה בכלי נשק ובאמצעי לחימה ותיקים וחדשים. מצד אחד, טילים בליסטיים קטלניים וחדשניים שנועדו לחצות יבשות בדקות ספורות; ומנגד, מפציצים ומטוסי קרב אימתניים מתקופת המלחמה הקרה. כדי לעשות סדר במונחים, המילון המלא שילווה אתכם בדיווחים הבאים.

סוחוי SU-24: המטוס שאיראן ירשה מעיראק

מטוס התקיפה הסובייטי SU-24, המכונה "פנסר" בשפת נאט"ו, פותח בתקופת המלחמה הקרה כמענה ל-F-111 האמריקאי. הוא נכנס לשירות ב-1974 ומצויד בשני מנועי Saturn/Lyulka AL-21F-3A, המאפשרים לו להגיע למהירות של 1,654 קמ"ש בגובה רם. הוא טס עם צוות של שניים, טייס ומפעיל מערכות נשק, ויכול לשאת עד 8,000 ק"ג של חימוש על 8 נקודות תלייה, כולל טילים מונחי לייזר, פצצות תרמובריות וטילים נגד קרינה. לאיראן הגיעו 24 מטוסים מסוג זה בנסיבות יוצאות דופן: טייסי עיראק הבריחו אותם לאיראן במהלך מלחמת המפרץ ב-1991, ומאז שולבו בחיל האוויר האיראני.

חורמשהר-4: הטיל הבליסטי שמטריד את ישראל

הטיל הבליסטי חורמשהר-4, הידוע גם בשם "ח'ייבר", נחשף רשמית על ידי איראן במאי 2023 ומסווג כטיל לטווח בינוני. טווחו מוערך בכ-2,000 ק"מ - מספיק כדי לכסות את כל ישראל, בסיסים אמריקאים במפרץ הפרסי וחלקים מדרום-מזרח אירופה.

ראש הנפץ שלו כבד במיוחד, בין 1,500 ל-1,800 ק"ג, הגדול ביותר במאגר הטילים האיראני, והוא מצויד במערכת הנחיה המשלבת ניווט אינרציאלי עם תיקון לוויינים. זמן ההגעה מאיראן לישראל מוערך בכ-12 דקות, מה שמציב אתגר משמעותי למערכות ההגנה כ-פטריוט, חץ ו-THAAD.

B-52: המפציץ שעדיין טס גם אחרי 70 שנה

ה-B-52 הוא מפציץ כבד ארוך-טווח של חיל האוויר האמריקאי, שנכנס לשירות ב-1955 ומהווה עד היום את עמוד השדרה של הכוח האווירי האסטרטגי של ארצות הברית. הוא מונע באמצעות שמונה מנועי פראט אנד ויטני (Pratt & Whitney) מדגם TF33, מגיע לגובה טיסה של 50,000 רגל ולמהירות של מאך 0.84. המפציץ מסוגל לשאת כ-31.5 טונות (70,000 פאונד) של חימוש מגוון: פצצות קונבנציונליות, נשק גרעיני, טילי שיוט ומוקשים.

טווח הטיסה שלו ללא תדלוק עולה על 14,000 ק"מ (כ-8,800 מייל), ועם תדלוק אווירי הוא מוגבל למעשה רק על ידי סיבולת הצוות. במלחמת המפרץ הוא הטיל לבדו כ-40 אחוזים מכלל החימוש של כוחות הקואליציה. על פי התכנון של חיל האוויר האמריקאי, הוא ימשיך לשרת לפחות עד שנת 2050 - נתון מדהים של כ-95 שנות שירות מבצעי לכלי טיס אחד.

חימוש מצרר הנשק השנוי במחלוקת שמפזר מוות

חימוש מצרר פועל בשיטה פשוטה וקטלנית: הפצצה או הרקטה נפתחות באוויר ומפזרות עשרות עד מאות תת-חימושים קטנים (פצצונות), המכונים באנגלית "בומבלטים" (Bomblets), על פני שטח נרחב. הסכנה המרכזית בנשק זה היא כפולה: הוא מסכן אזרחים בזמן הפגיעה בשל הפיזור הרחב והבלתי מבוקר, וכן זמן רב לאחר הלחימה, כאשר פצצונות שלא התפוצצו (נפלים) נותרות בשטח ומתפקדות למעשה כמוקשים. אמנת 2008 בנושא חימוש מצרר אוסרת על השימוש, הייצור, ההעברה והאחסון שלו, ויותר מ-120 מדינות חתמו עליה. עם זאת, מעצמות כמו ארצות הברית ורוסיה נותרו מחוץ לאמנה, וממשיכות להחזיק נשק זה במלאי.