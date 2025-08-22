אלוף פיקוד מרכז במסר לכפר המחבל מבנימין: "תשלמו מחיר כבד"

מומלצים -

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, קיים אתמול בלילה (חמישי) תחקיר ראשוני בזירת פיגוע הירי שאירע בסמוך למלאכי השלום שבבנימין. "כל כפר וכל אויב צריכים לדעת שאם הם עושים פיגוע כנגד התושבים הם ישלמו מחיר כבד", אמר בלוט. המפקד הנחה את הכוחות על המשך פעילות לאיתור וסיכול המחבל, לעיצוב המרחב ולהגברת המוכנות לאירועים מבצעיים נוספים.

"המשימה הראשונה שלנו היא לצוד, לסכל את החוליה ואת המחבל", ציין, "המשימה השנייה היא לייצר פה פעולות עיצוביות, וכן, כדי שכולם יהיו מורתעים, אגב לא רק הכפר הזה, אלא כל כפר שינסה להרים יד על מי מהתושבים".

לאחר שני המקרים הופצו ברשתות החברתיות תיעודים הפעולות העיצוביות סביב הכפר הערבי הסמוך. בין הפעולות: הריסת עצים וחישוף שטח שאפשר עד היום מקום מסתור למפגעים לבצע פיגועי אבנים לעבר צירים סמוכים ולהסתתר בסבך.

בלוט הגיע לזירת האירוע יחד עם מפקד החטיבה, אלוף-משנה ע׳ ומפקדים נוספים. הוא קיים הערכת מצב במהלכה הוצגה בפניו סקירה אודות מאמצי איתור המחבל והפעולות העיצוביות המאפשרות שנעשות בשטח, הכוללות חישוף צמחיה, מעצר חשודים וסריקות.

הביקור מגיע לאחר יממה מתוחה, בה נרשמו מספר אירועים ביטחוניים באזור. האירוע הראשון הוא פיגוע ירי, במהלכו מחבל ארב לשני צעירים שנסעו ברכב מסוג ריינג'ר בבנימין - ופתח לעברם באש. הריינג'ר התהפך והוא ניצל את ההזדמנות להתקרב אליהם, אלא שנתקל במעצור בנשק. הוא ניסה לתקוף את השניים אך הם הדפו אותו והוא נמלט מהזירה.

דובר צה"ל

כשעתיים לאחר הפיגוע בבנימין, רועה צאן ישראלי הותקף באלימות על ידי מחבלים בסמוך למעלה עמוס בגוש עציון וליד הכפר הפלסטיני אלמיניה. כוחות הרפואה ציינו כי מצבו הוגדר קל.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הגיב: "מדובר במארב מתוכנן שנגמר בנס. אנחנו מחזקים את כוחות הבטחון ואת החוואים הגיבורים שפועלים בבנימין. הריינג'ר בו היה החוואי הוענק רק לפני שבועות ספורים ע"י החטיבה להתיישבות וכבר הציל חיים. החוואים הוכיחו שוב כמה חשובה נוכחותם בשטחים הפתוחים שבין בקעת הירדן וירושלים ושהם מגינים על אדמות ארצנו. זו הוכחה נוספת לכך שעלינו להשלים כעת את המשימה ולהחיל ריבונות על כל יהודה ושומרון".