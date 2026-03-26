סמ"ר אורי גרינברג, לוחם בסיירת גולני, נפל הבוקר (חמישי) בהיתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. באותה ההיתקלות נפצע לוחם נוסף.

מפרטים ראשוניים עולה כי האירוע התחיל סמוך ל-02:10 לפנות בוקר, במהלך התקפה של סיירת גולני במרחב אצבע הגליל - תחת אוגדה 36. הכוח סרק מבנים בדרום לבנון במהלך הסריקה נפתחה אש מטווח קצר. במקום התפתח קרב מול קבוצת מחבלים, שכללה לפחות חמישה, בסיומו פונה במצב אנוש סמ"ר אורי גרינברג ומותו נקבע בדרך לבית החולים.

עד שעות הבוקר המוקדמות המשיכו חילופי האש במרחב - עם מספר חיסולים מוצלחים של הכוחות הקרקעיים, ועם סגירת מעגלים של חיל האוויר במרחב. בשעה זו מטהרים את המרחב לקראת היעדים הבאים. זהו קרב פנים אל פנים - הראשון בתמרון בלבנון. עד כה, המגע היחיד מול מחבלים היה כששניים מהם נלקחו בשבי, ומספר חוליות נ"ט שחוסלו מהאוויר ובארטילריה בקווים הקרובים.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג ספד לו: "התבשרנו על נפילתו של בן העיר, לוחם סיירת גולני, הגיבור סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, אשר נפל הלילה בעת פעילות מבצעית בלבנון, תוך הגנה על עם ישראל והמולדת. אורי היה מטובי בניה של פתח תקווה, לוחם אמיץ בשירות סדיר, שיצא להגן על כולנו ולא שב. אורי למד בתיכון אדר בעיר, תושב שכונת נווה גן. העיר כולה מרכינה ראש ומתייחדת עם זכרו".

כמו כן, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה אתמול כתוצאה מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בשטח לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. במהלך הלילה, קצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מרסיסים של ירי כוחותינו ופונה להמשך קבלת טיפול רפואי.

באירוע נוסף, לוחם צה"ל פונה באורח בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בעקבות חשש להיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. יחד עם הלוחם, פונו קצינת צה"ל ו-13 לוחמים נוספים באורח קל.