המחאה נגד מפקד פיקוד המרכז מסלימה: מפגינים תלו הלילה (בין חמישי לשישי) עשרות "צווי מעצר מנהליים" על דלתות הבתים הסמוכים לביתו של אלוף אבי בלוט.

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הצווים חולקו כחלק מהמחאה נגד הצווים המינהליים שמחלק האלוף בלוט לפעילי התיישבות. אחד מאותם פעילים הוא טל ינון דרדיק, תושב חווה בבנימין, נשוי ואב לילדים, השובת רעב כבר ארבעה ימים. דרדיק נעצר בעקבות צו מינהלי עליו חתם אלוף הפיקוד, המורה לו לשהות במעצר בית בבית חמותו - אלמנה כבדת שמיעה.

ב"צווים המנהליים" שחולקו הלילה לשכניו של האלוף נכתב בין השאר "לשם השמירה על ביטחון האזור ועל הסדר הציבורי, המחזיק ובני משפחתו יהיו נתונים לפיקוחה של משטרת ישראל, ובמסגרת זו ימצאו מאחורי דלתות ביתה של חמותו כבדת השמיעה בכל שעות היממה".

מרים, אישתו של טל, פרסמה השבוע סרטון בו היא תקפה בחריפות את בלוט: "מה שאבי בלוט עשה זה מעשה מזעזע. להכניס את בעלי כשאני שבוע וחצי אחרי לידה לכלא. בעלי נדרש בצו מנהלי להיות במעצר בית חצי שנה אצל אמא שלי שהיא עם לקות שמיעה חמורה, גרה לבד בבית של 60 מטר רבוע, לא הייתה לנו שום אפשרות להתייחס לצו הזה בצורה רצינית. החלטנו שלא ליישם את הצו והודענו את זה לאבי בלוט, הוא כמובן סירב לתת לנו את האפשרות למעצר בית בבית ולכן בעלי בסופו של דבר ביום שני האחרון נעצר על הפרת מעצר בית ועכשיו הגישו נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים".

"הצו הזה הוא דרקוני ודורסני. לעצור בעל בית אב לארבעה ילדים כשהקטן בסך הכל בן שבועיים, למעצר על תום מהליכים. כשיש פה ארבעה ילדים שצריכים אותו ואישה שצריכה אותו. בלי ראיות, בלי משפט, בלי עבר פלילי, בלי להסביר לנו בכלל על מה ולמה הוא נעצר. כשהטענה שלהם זה מסוכנות לציבור שאין להם אפילו אפשרות ויכולת להוכיח אותה".

"אני קוראת לשר הביטחון כ"ץ ולכל מי שידו בדבר לעצור את הצווים האלה. יש לנו משק גדול פה, אנחנו שומרים על אלפי דונמים, באנו בשליחות של עם ישראל לכאן. אנחנו יצאנו למאבק נגד הצו הזה וכל מי שיש לו יד בדבר נשמח לעזרתו", אמרה מרים.

בחודש דצמבר האחרון, ישראלים ריססו כתובת גרפיטי נגד אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, על חומה בכפר עין יברוד שנמצאת צפונית לרמאללה. בגרפיטי נרשם: "אבי בלוט - אל תתעסק איתנו. ד"ש מגדודי דוד המלך". משמעות השם "גדודי דוד המלך" היא שם בהשאלה מהקאטיבות של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שהציפו את השומרון בשנים האחרונות, וכך מכנים את עצמם המתפרעים בכפרים באזור בנימין.

בנובמבר 2024 מספר צעירים החלו לרדוף אחרי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, וקצינים נוספים שהיו איתו - ואף קראו לעברו קריאות גנאי ("בוגד", "עוכר ישראל") וחסמו את כביש היציאה בדרכו לפעילות מבצעית.