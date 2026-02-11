רמז לאיראן? חברת רפאל השלימה סדרת ניסויים במערכת "קלע דוד"

חברת רפאל הודיעה הבוקר (רביעי) כי הושלמה סדרת ניסויים במערכת ההגנה האווירית "קלע דוד", במסגרת תוכניות הפיתוח המתוכננות של המערכת. הניסויים בוצעו בשיתוף מנהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון והסוכנות האמריקנית להגנה מטילים.

סדרת הניסויים שנבנתה על בסיס לקחים מבצעיים מהלחימה בשנתיים האחרונות, בין היתר במבצע "עם כלביא", כללה מגוון תרחישים בהתאם לאיומים הקיימים והמתפתחים, בהם רקטות, טילים, טילי שיוט, כלי טיס וכטב"מים.

מנכ"ל רפאל יואב תורג׳מן אמר על השלמת הניסויים: "על רקע האיומים ההולכים ומתפתחים רפאל גאה לסכם בהצלחה את סדרת הניסויים המתקדמת במערכת 'קלע דוד' שכללה שימוש ביכולות חדשות במגוון רחב של תרחישים מאתגרים. המערכת עוברת כל העת שדרוגים והתאמות וסדרת הניסויים הנוכחית מוכיחה שוב את היותה של 'קלע דוד' ממערכות ההגנה הטובות בעולם".

כזכור, לאחרונה הוכנסה לשימוש בחיל האוויר מערכת "אור איתן" ליירוט איומים אוויריים באמצעות לייזר, לאחר שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים בה נבדקו יכולותיה ביירוט של רקטות, פצצות מרגמה וכטב"מים. קבלת המערכת הביאה את צה"ל להיות הצבא הראשון בעולם שעושה שימוש בלייזר ליירוט מטרות אוויריות.