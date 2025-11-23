זמיר אחרי החיסול בדאחייה: "ייתכן שנדרש לשוב ללחימה בזירות שכבר לחמנו בהן"

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (ראשון) לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה בדאחייה בביירות מוקדם יותר היום (ראשון) ואמר ש"ייתכן שנדרש שוב ללחימה בזירות שכבר לחמנו בהן - ואנו נערכים לכך".

"לא ניתן לאיומים להתפתח; לא תהיה הכלה. גם היום", אמר זמיר. "אני מבקש להצדיע לכל לוחמי ומפקדי צה"ל - הנושאים בנטל הכבד מדי יום, חדורי תחושת שליחות ומחויבות עמוקה להגנה על מדינת ישראל".

זמיר התייחס גם לשורת ההדחות שביצע בצמרת צה"ל מוקדם יותר היום, ואמר כי "עומדת לנגד עיניי החובה לסמן קו ברור של אחריות פיקודית. זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל. אם לא נחדד את משמעות האחריות, האמון במערכת יישחק. האמון הזה הוא הבסיס ליכולת שלנו להילחם, לנצח ולהגן על מדינת ישראל". בנוסף פנה לציבור הישראלי בבקשה: "אל לנו להיות ארץ אוכלת מפקדיה".

הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet אמר בהקשר זה כי "בחיזבאללה שוקלים תגובה, אבל בישראל מזהירים שאם הוא אכן יגיב - התגובה הישראלית תהיה לא פרופרציונלית".