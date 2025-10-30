מחבל בן 16 ששוחרר בעסקה נעצר שוב: "עסק בייצור מטענים"

מחבל בן 16 מבית לחם ששוחרר בעסקת החטופים, נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) בחשד לעיסוק מחודש בייצור מטעני חבלה.

לפני כשנה המחבל נעצר לאחר שנתפס כשברשותו 25 מטעני חבלה שיוצרו וסופקו על ידו לגורמי טרור. תיק חקירה חמור נוהל נגדו גם בגין שימוש במטענים. הלילה, בעקבות מידע שהתקבל ביל"פ מרחב יהודה והצלבתו עם השותפים הביטחוניים, יוחסה לו מעורבות מחודשת בפעילות טרור.

בלשי היל"פ ולוחמי יס"מ יהודה יחד עם כלבני מג"ב ירושלים פשטו על ביתו ועצרו אותו לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב יהודה מחוז ש"י.