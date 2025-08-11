תכננו לבצע פיגועים: כתב אישום הוגש נגד אב ובנו שהתאסלם

מומלצים -

כתב אישום חמור הוגש היום (שני) נגד שלושה חברי חוליית טרור במזרח ירושלים, ביניהם אב ובנו תושבי כפר עקב. השניים חשודים שתכננו לבצע פיגועי תופת ליד מחסומים ובמועדון במרכז הארץ. אחד מהם הוא יהודי ישראלי שהתאסלם. החשוד הנוסף, גבר בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב.

מכתב האישום עולה כי הבן התאסלם לאחר טבח ה-7 באוקטובר אך לא עדכן את שמו החדש בתעודת הזהות. הבן תכנן לבצע פיגוע ירי במועדון ברחוב הרצל בראשון לציון לאחר שהועסק באזור, ועל כן ידע שהמקום עמוס במבלים. בנוסף, האב תכנן לבצע פיגוע במסעדה באור יהודה שבה הועסק.

כוונותיהם נחשפו לאחר שהאב פגש את הסוכן המשטרתי "מטריקס" (שהפליל לאחרונה עשרות סוחרי נשק) והתרברב בפניו על המטענים שיש ברשותו. כמו כן, סיפר לו על תוכנית למלכד רכב של יהודי שהיה חייב לו כסף: "תרים את הרכב באוויר, זה יופיע בידיעות אחרונות, יספרו על זה עולם תחתון, יהודי נקרע לו את הרגליים". עוד תכננו חברי החולייה לקדם פיגוע משולב של ירי ומטען חבלה נגד כוחות הביטחון, בסמוך לגדר ההפרדה ומחסומים במזרח ירושלים וניסו להצטייד ברכבים גנובים שהיו בבעלות יהודים חרדים ולא של ערבים: "לא לערב את בני עמם ולהקשות על החוקרים". כמו כן, תכננו לרצוח תושב מודיעין שהעסיק אותם בגינון הבית לאחר שסברו כי הוא טייס בחיל האוויר.

בנוסף, האב החשוד מכר לסוכן המשטרתי "מטריקס" מטעני חבלה לטובת ביצוע פיגועים נגד יהודים. עם סיום החקירה בשב"כ ובמשטרה, הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

דוברות המשטרה

מהחקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים בשב"כ ובימ"ר ירושלים עלה כי לצורך הוצאת הפיגועים לפועל, השניים רכשו כלי נשק מסוגים שונים, חומרי נפץ ורכיבים שונים להכנת מטעני חבלה בדירות ששימשו כמעבדות חבלה, שם הכינו עשרות מטעני חבלה שלמדו להכין מצפיה בסרטונים ברשת. האב יצר קשר עם ארגון טרור על מנת שיממן את הכנת המטענים לצורך ביצוע הפיגועים, אך הקשר נגדע לאור מעצרו.