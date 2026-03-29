הירי מאיראן לישראל נמשך: מפעל באזור התעשייה נאות חובב שבנגב ספג היום (ראשון) פגיעה ישירה משבר יירוט בעת מטח ששוגר מאיראן. בזירה אותר פצוע קל כתוצאה מהדף, ונזק כבד נגרם למפעל בשל שריפה שהתפתחה.

צוותי כבאות והצלה פועלים במקום לצורך בלימה ואיטום המיכלים שנפגעו על מנת למנוע דליפה של חומרים מסוכנים מתוך המפעל. כלל עובדי המפעל פונו מהמקום, ועובדים במתקנים נוספים באזור התבקשו להסתגר במבנים מוגנים עד סיום פעולות צוותי כבאות והצלה.

לפי סעיף 27 א'

הפגיעה התרחשה מעט לפני השעה 15:30, אז הופעלו אזעקות באזור הנגב בעקבות השיגור מאיראן. תחילה דווח על נפילה בשטח פתוח, אך לאחר מכן התברר כי המפעל נפגע משבר יירוט. בעקבות האירוע המשטרה חסמה את כביש 40 לתנועה.

מכבאות והצלה לישראל נמסר: "צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו באירוע חומרים מסוכנים במפעל תעשייתי במועצת רמת חובב בעקבות פגיעה של שברי יירוט במתחם המפעל. לוחמי האש פועלים בזיקה ישירה למוקדי הדליפה לצורך בלימה ואיטום המכלים שנפגעו תוך ביצוע פעולות ניטור רציפות".

מהמועצה התעשייתית נאות חובב נמסר: "אנו פועלים בתאום מלא עם פיקוד העורף, כיבוי אש ומשטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, הנהלת המפעל וכל שאר הגורמים הרלוונטיים. לשם זהירות הוכרז על ארוע חומרים מסוכנים וכל עובדי המפעלים הונחו להישמר במקומות מוגנים".