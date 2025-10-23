חטיבת פארן מחמירה את ההנחיות מול מבריחי אמל"ח
חדשות טובות מגבול מצרים: לפי גורם המעורה בפרטים, השינויים צפויים לתת ללוחמים, שתופסים את הקו בגזרה - סל כלים רחב יותר כשהם נדרשים לסכל הברחה • צפו בדיווח המלא של ינון יתח שלום
ינון שלום יתחכתב צבאי
1 דקות קריאה
חדשות טובות מגבול מצרים - חטיבת פארן מחמירה את ההנחיות להתמודדות מול מבריחי אמל"ח. ההנחיות, עליהן כבר דווח ב-i24NEWS והיו השגרה בגזרת גבול מצרים במשך שנים ארוכות - עוברות בתקופה האחרונה שינוי מהותי.
לפי גורם המעורה בפרטים, השינוים צפוים לתת ללוחמים בסדיר ובמילואים שתופסים את הקו בגזרה - סל כלים רחב יותר כשהם נדרשים לסכל הברחה.
מבלי להיכנס לפרטים, בחטיבת פארן טוענים ל"ריכוז מאמץ משמעותי למיגור התופעה". בתוך כך בגבול: שני מבריחים הובהלו לבית החולים סורוקה השבוע בעקבות ניסיון הברחה שסוכל ע"י כוחות צה"ל.
