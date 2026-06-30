צעיר חרדי-אמריקני יואשם בריגול עבור איראן: "תיעד אתרים רגישים"

המשטרה מפרסמת היום (שלישי) כי שוטרי מחוז ירושלים ושב"כ השלימו חקירתם נגד אזרח אמריקני בחשד למגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים. הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד, צעיר חרדי כבן 20 שלמד בישיבה מוכרת בשכונת בית ישראל בירושלים.

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החקירה נפתחה בעקבות קבלת אינדיקציות מגופי ביטחון בין-לאומיים, והחשוד נעצר בתאריך 09.06.26. לפי החשד, הצעיר קיים מגע עם סוכן זר ופגע בביטחון המדינה.

ממצאי החקירה, שנוהלה תחת צו איסור פרסום גורף על ידי ימ"ר ירושלים, העלו כי במהלך החודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראנים. במסגרת זו ביצע החשוד משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. תמורת ביצוע משימות אלו קיבל החשוד תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים לכל משימה.

קצין החקירות, פקד עמיחי פנטה, סיפר: "בחודשים האחרונים נחשפו מספר נאשמים בריגול לטובת האויב, חלקם ביצעו את המעשים בשעת מלחמה ובכך סייעו לאויב לממש את זממו בתוך שטחי ישראל. נמשיך יחד עם שירות הביטחון הכללי לאתר ולחשוף עבירות מסוג זה, לעצור ולהעמיד לדין כל אדם שיפגע בביטחון המדינה ויסכן את האזרחים."

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה. עם סיומה של חקירת המשטרה וגיבוש תשתית ראייתית, הוגשה היום לבית המשפט הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.