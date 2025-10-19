דמות חריגה: המחבל השומרוני ששוחרר במסגרת העסקה

בתוך רשימת שמות האסירים הפלסטיניים ששוחררו במסגרת העסקה האחרונה הופיעה דמות חריגה במיוחד - גבר שומרוני. נאדר צדקה, בן 48 מהר גריזים שבשכם, הוא השומרוני היחיד שאי פעם ריצה עונש מאסר בישראל על רקע ביטחוני - וכעת גם הראשון ששוחרר במסגרת עסקת חטופים.

צדקה, ממנהיגי גדודי אבו עלי מוסטפא - הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין - נידון בשנת 2004 לשישה מאסרי עולם ול-45 שנות מאסר נוספות, לאחר שהואשם בתכנון ובביצוע פיגועי התאבדות נגד כוחות ישראליים ביהודה ושומרון.

לפי המודיעין הישראלי, צדקה היה מעורב בתכנון ובהוצאה לפועל של פיגוע התאבדות בפתח תקווה בשנת 2003, שבו נרצחו ארבעה חיילים ישראלים ונפצעו אחרים. הפיגוע נועד, לפי ההערכות, לנקום את חיסולם של בכירי החזית העממית פאדי חנני וג’יבריל עוואד. זמן קצר לאחר מכן מונה צדקה למפקד הזרוע הצבאית של החזית העממית בשכם.

בראיון מאוחר יותר תיאר צדקה את תקופת פעילותו במילים אלו: "הפעולה הצבאית לא הייתה בחירתי האישית, אלא בחירת התקופה - תקופה שבה ביקשנו לבטא את עצמנו, להגן על אמונותינו, על עקרונותינו, ועל זכויות עמנו".

צדקה נולד בשנת 1977 על מורדות הר גריזים, בלב הקהילה השומרונית - אחת הקבוצות הקטנות והעתיקות בעולם, הרואה בעצמה את צאצאי בני ישראל המקוריים. כיום חיים השומרונים בשני מוקדים בלבד: בחולון ובשכם. בעוד אלה שבחולון הם אזרחים ישראלים המזדהים עם המדינה, חלק מבני הקהילה בשכם מזדהים עם העם הפלסטיני - ובהם גם צדקה.

עם פרוץ האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 הצטרף צדקה לשורות גדודי אבו עלי מוסטפא, ובהמשך הפך לדמות בולטת בזרוע הצבאית של הארגון בשכם.

לאחר שחרורו מהכלא ב-13 באוקטובר 2025, במסגרת העסקה האחרונה, עורר מוצאו השומרוני עניין רב בתקשורת הערבית, שהדגישה את הניגוד החריג בין זהותו הדתית העתיקה לבין דרכו הפוליטית והצבאית.

בסרטון שפורסם לאחר שגורש למצרים, נשאל צדקה מה דעתו על "ההתנגדות" - קרי, חמאס ושאר תנועות הטרור הפלסטיניות.

לשאלה זו הוא השיב: "הם שואלים אותי מה אני אומר על ההתנגדות. ואני אומר - ההתנגדות היא זו שאומרת! אין קול חזק יותר מקולה של ההתנגדות. אין אמירה מלבד אמירתה. אין צל מלבד צילה. וכל מה שעלינו, אנשי העולם החופשי, לעשות - הוא להקשיב ולציית".