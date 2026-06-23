קצין משטרה נוסף שמינויו מעוכב ע"י בן גביר - יעתור לבית המשפט

סערות המינויים במשטרה: השר הממונה איתמר בן גביר מעכב במשך כחצי שנה את קידומו של קצין משטרה נוסף, סנ"צ איציק אלפסי. היום (שלישי) פורסם כי הוא שוקל לעתור לבית המשפט נגד החלטת השר.

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אלפסי נבחר לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, אך השר בן גביר, שמתנגד למינויו, בוחר שלא לחתום על הקידום ובכך מונע את כניסתו לתפקיד. כעת, כאמור, הקצין שוקל לעתור נגד ההחלטה למנוע את המינוי.

כזכור, בחודש שעבר רפ"ק רעות רוזנברג ממערך הייעוץ המשפטי של המשטרה נבחרה לתפקיד ראש מדור נזיקין והייתה אמורה לעלות לדרגת סגן-ניצב. רוזנברג עתרה לבג"ץ נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בטענה שהוא בולם את קידומה במשך תשעה חודשים.

סערת קידום נוספת הייתה בחודש פברואר האחרון כאשר הורה בית המשפט המחוזי לבן גביר להעניק דרגת סגן-ניצב לשוטרת רב-פקד רינת סבן. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, וכן שלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".