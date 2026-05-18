פרסום ראשון: שנה וחצי אחרי ההשעיה של נצ"מ אבישי מועלם, המשטרה סוף סוף תמנה מפקד קבוע לימ"ר ש"י. מאז שנפתחה החקירה נגד מועלם, סגנו מפקד על היחידה כממלא מקום.

נצ"מ מועלם כיהן בתפקיד כמינוי קבוע חודשים ספורים, ולמעשה למעט אותם חודשים - כבר ארבע שנים שאין מפקד קבוע ליחידה החשובה. התפקיד נפתח לאחרונה להתמודדות ובסבב מינויים שצפוי בקרוב יבחר המפקד החדש.

בעקבות השעייתו של נצ"מ מועלם, היחידה סובלת ממשבר מתמשך שממנו החלה להתאושש לאחרונה, בין היתר בפיצוח פרשה במעורבות ארגון הפשיעה חרירי, שנגד כמה מחבריו הוגשו כתבי אישום. כעת מקווים ביחידה שעם מינוי מפקד קבוע היציבות תחזור אליה.