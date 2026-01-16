התפתחות נוספת בחקירת שוד הזהב בדהריה: שני חשודים נוספים, מבני שבט אלקיעאן, נעצרו הלילה (בין חמישי לשישי) ונלקחו לחקירה במשטרה. בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם בשישה ימים.

ל-i24NEWS נודע, כי בנוסף לחשדות של ביצוע שוד מזוין, חטיפה והתחזות לחיילים - הם חשודים בביצוע ירי לעבר רכב במהלך השוד. עוד נודע, כי אחד החשודים הוסגר למשטרת ישראל מידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, שעצרו אותו לאחר האירוע.

לפי שעה, הוא מכחיש את מעורבותו בשוד, וטוען כי נעצר בידי המנגנונים, בחשד שגנב כבשים באזור דהריה, ואולץ תוך איומים ושימוש בכוח להודות במעורבות בשוד. סנגורו פרס בפני בית המשפט את הטענות לפיהן הלקוח שלו הוכה על ידי השוטרים הפלסטינים. בתגובה, נציג המשטרה הציע לו להגיש תלונה למחלקה לחקירות שוטרים של הרשות הפלסטינית.

כזכור, השוד החריג התרחש מוקדם יותר השבוע, כאשר חוליית גנבים בדואים משבט אבו אל קיעאן, תושבי הפזורה בדרום, התחפשו ללוחמים והוציאו לפועל "מבצע צבאי" כדי לשדוד חנות זהב בעיר חברון. החולייה סיימה לשדוד את החנות תוך כדי ביום "חיפוי" ונמלטה.

הגנבים לבשו מדים טקטיים מלאים ואף נשאו עימם שלושה נשק M-16 תקני. ברכבם אותר בנוסף חמש קסדות, מדים צבאיים. יצוין כי טרם התברר כיצד הגנבים השיגו את המדים והנשק. כך או כך, כוחות צה"ל פתחו במרדף אחרי החוליה ולבסוף נעצרו בידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש.