פרטים ותיעודים חדשים מביקור הרמטכ"ל בחווה בשומרון

תיעודים ופרטים חדשים של i24NEWS מהביקור הסגור של הרמטכ"ל אייל זמיר בחווה הלא-מוסדרת בשומרון שהתקיים ביום שישי.

הביקור בחוות "מעוז שאול" תוכנן מראש ויצא לפועל בהובלה של חטיבת אפרים, שאחראית על הבטחון בגזרה - כמו גם על האכיפה נגד החוות הלא-מוסדרות במרחב. בין היתר, החטיבה נערכה לביקור הרמטכ"ל עם סידורי אבטחה מקיפים בשעות לפני האירוע ושולחן עם כיבוד (ממותג עם חטיבת "אפרים"). כשהגיע, הרמטכ"ל בירך את בעל החווה ואף הצטלם איתם, לאחר מכן ישב לשיחה עם מפקד פקמ"ז.

גורם שעוסק בסוגיית החוות טוען שמדובר באירוע תקדימי: "לא היה דבר כזה. הרמטכ"ל מגיע לחווה שעדיין לא הכריזו לביקור תמיכה? מי שמע על זה. חבל שהתמיכה שלו לא מגיעה בקול רם". לצה"ל ולחוות בשומרון יש יחסים מורכבים. מצד אחד - צה"ל מתנגד פומבית לעלייה לא מוסדרת על הקרקע, אך לא נוקט בצעדי אכיפה ומכניס כאלו תחת סידורי הביטחו. שלא אחת נטען בצבא שמדובר ב"בעיה בטחונית גדולה". מנגד, כפי שניתן לראות בביקור - יש כאן מסר מחזק של הרמטכ"ל כלפי מפעל החוות.

נזכיר כי, במהלך ביקור בפיקוד מרכז בשישי בצהריים, נערך ביקור סגור לרמטכ"ל יחד עם מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, בחווה חדשה שקמה בשומרון - בין היישובים עינב ואבני חפץ, במהלך שנראה כתמיכה בפרוייקט החוות. "מעוז שאול" שהוקמה בחודש מאי האחרון על אדמות מדינה, ולא קיבלה עדיין אישור רשמי ממוסדות המדינה - כך שאינה חווה מאושרת. באזור השומרון קיימות עוד חוות רבות כאלו, כששיטת העבודה היא: התיישבות בלילה אחד, ולאחר מכן פנייה לאישור המדינה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שקיבל לידיו את האחריות על המינהל האזרחי ביהודה ושומרון, ברך את הרמטכ"ל ואת אלוף פיקוד המרכז על הביקור בהתיישבות הלא חוקית. "החוות הן חוד החנית של ההתיישבות החלוצית ביהודה ושומרון והן משמשות מגן אדיר על יישובים רבים ביו״ש, בשרון ובאיזורים רבים נוספים במדינה", אמר.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ברך גם הוא על ביקור הרמטכ"ל וקרא להחיל את הריבונות על שטחי יהודה ושומרון. "את הסיור הראשון שלי כיו"ר ועדת החוץ והביטחון בחרתי לעשות דווקא בשומרון מתוך מסר ברור של תמיכה וחיזוק" אמר והוסיף "להתיישבות חשיבות עצומה לביטחונם של אזרחי ישראל ולהמשך קיומו של העם היהודי היושב בציון. החלת ריבונות זו הכרעה".