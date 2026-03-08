גורמים ישראלים: מאגרי הדלק שהותקפו בטהרן - שימשו ישירות את משמרות המהפכה

גורמים ישראלי התייחסו היום (ראשון) לתקיפות שביצעה אמש ישראל על מאגרי נפט באיראן והסבירו כי "הכוחות המזוינים של איראן מסתמכים באופן בלעדי על הדלק המעובד בבתי הזיקוק לשימוש צבאי. בתי הזיקוק שנתקפו משמשים באופן ישיר את צרכיה הצבאיים של איראן - ייצור, מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה, תפעול מפקדות ובסיסים צבאיים".

"צה"ל תקף תשתיות זיקוק נפט ומאגרי דלק בטהרן, אשר משמשים באופן רשמי את הכוחות המזוינים ומשטר הטרור האיראני - זאת במטרה לשבש את פעילותם נגד ישראל ולפגוע בפיתוח אמצעי הלחימה של המשטר. הדלק המאוחסן בתשתיות שנתקפו מסופק באופן רשמי לכוחות המזוינים של איראן. ישראל ביצעה תקיפה ממוקדת ומדויקת לרכיבים בלבד תוך מאמץ להימנעות מפגיעה בבלתי מעורבים".

"משמרות המהפכה מהווים חלק מהכוחות המזוינים של איראן, ועל כן - נכסיהם ותשתיותיהם מהווים מטרה חוקית ולגיטימית במאבקה של ישראל נגד משטר הטרור הרצחני המאיים על קיומה", מסר הגורם.

"במהלך מבצע 'שאגת הארי' צה"ל תוקף מטרות צבאיות חוקיות ובתוך כך, נכסים ותשתיות של משמרות המהפכה המהווים חלק מהכוחות המזוינים של איראן. מדינת ישראל פועלת מול משטר הטרור האיראני ואינה פועלת נגד העם האיראני. ישראל תמשיך לפעול לצמצום האיום הצבאי הנשקף מאיראן ולהשבת היציבות האזורית".

אמש אישר צה"ל כי ישראל תקפה מספר מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של המשטר האיראני.

"הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן", נמסר בהודעת דובר צה"ל.