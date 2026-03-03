נתניהו: "תוכנית הגרעין האיראנית הייתה אמורה להיות חסינה תוך חודשים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה (שלישי) בריאיון לרשת Fox News האמריקנית, כי ישראל וארצות הברית פתחו במבצע באיראן משום שתוכנית הגרעין של המשטר הייתה אמורה להפוך לחסינה תוך חודשים.

"הם החלו לבנות אתרים חדשים, מקומות חדשים, בונקרים תת-קרקעיים שיהפכו את תוכנית הטילים הבליסטיים שלהם ואת תוכנית פצצת האטום שלהם לחסינות", אמר נתניהו, "אם לא יינקטו צעדים עכשיו, לא ניתן יהיה לנקוט צעדים בעתיד".

עוד ניתק כי "מטרתה של איראן היא להשמיד את ארצות הברית. הסיבה שהיינו צריכים לפעול עכשיו היא שאחרי שפגענו באתרי הגרעין שלהם ובתוכנית הטילים הבליסטיים שלהם, חשבנו שהם למדו לקח, אבל הם לא למדו זאת משום שהם בלתי ניתנים לתיקון. הם יכולים לאיים עלינו ולאיים על כל מי שבא להם".

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לנושא מוקדם יותר השבוע עם פתיחת המבצע. "איראן מפתחת טילים ארוכי טווח המאיימים על ארצות הברית ומדינות אחרות. היא מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה", אמר, "אנחנו הולכים להשמיד את הטילים של איראן. נדאג שהיא לא תשיג נשק גרעיני".

"אני אומר למשטרה האיראנית ולכוחות הביטחון - הניחו מיד את נשקכם או שתעמדו בפני מוות וודאי. לעם האיראני - שעת החופש מתקרבת", הוסיף, "הישארו בבתים ואל תצאו מהם, מסוכן בחוץ, כשאנחנו נסיים תשלטו על הממשלה שלכם. זו תהיה ההזדמנות היחידה שלכם להפיל את המשטר", אמר טראמפ.

הנשיא המשיך בפנייה לעם האיראני: "זה הזמן לאחוז את השליטה בגורל לשלכם, יש עתיד משגשג בהישג יד. זה הזמן לעשות צעד".