בצה''ל מתייחסים לשמועות על ירי נרחב: "ערוכים בהגנה חזקה"

ראשי רשויות ומועצות באזור הצפון פרסמו הערב (רביעי) הודעה לתושבים המתגוררים בתחומן, בה הפצירו בהם להישאר סמוך למרחבים המוגנים בשל חשש ממטחי ירי משמעותיים. ההודעות הללו עוררו בהלה בקרב הישראלים - בהם אלה שאינם מתגוררים באזור המדובר - והובילו את דובר צה"ל לפרסם הודעה בה נכתב: "אנחנו ערוכים בהגנה חזקה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

תחילה, ראש מועצת מטה אשר, משה דוידוביץ, פרסם סרטון בה קרא לתושבים לשהות בקרבת ממ"ד חדר ביטחון או מקלט, זאת לאור התראות שנתקבלו מגורמי ביטחון. בהמשך, ערים נוספות באזור הצפון הצטרפו אליו, ופרסמו גם הן הודעות דומות.

בהמשך, פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי התושבים קיבלו הודעה, לפיה ייתכן ויתבקשו להיכנס למרחב מוגן גם ללא התרעה מוקדמת - בשעות הערב והלילה.

דוברות מועצת מטה אשר

דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין, התייחס לסערה וכתב בחשבון ה-X הרשמי שלו: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי. אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".

https://x.com/i/web/status/2031775564500001249 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עם זאת, מספר דקות לאחר מכן, רשת CNN פרסמה גורמים ישראלים שציינו כי בישראל "נערכים להרחבה משמעותית של התקיפות מצד איראן וחיזבאללה הלילה". לצד זאת, צה"ל הודיע לראשי הרשויות בצפון כי צפויה הרחבה של הירי מצד חיזבאללה.