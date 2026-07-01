שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על הטלת סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי כולל של למעלה מ-24 מיליון ש"ח השייכים למשמרות המהפכה. הכספים נועדו למימון פעולות טרור של חיזבאללה ושלוחים נוספים של הרפובליקה האסלאמית.

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המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון חשף בשיתוף קהיליית המודיעין תשתית מימון מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים, ששימשה את משמרות המהפכה של איראן להעברת כספי טרור לשלוחים באזור, בהם ארגון הטרור חיזבאללה.

בהמלצת המטה חתם השר על צווי הסנקציות נגד 37 ארנקים דיגיטליים שבהם אותרו, כאמור, מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של למעלה מ-24 מיליון ש"ח. המהלך מהווה נדבך נוסף במערכה הכלכלית שמובילה ישראל נגד תשתיות המימון של משמרות המהפכה ושלוחיהן, בהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים.

המהלך האיראני מגיע בצל הפגיעה האנושה שספג חיזבאללה במהלך המלחמה עם ישראל. מניתוח מעמיק עולה באמצעות התשתית הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני הטרור.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסר: "המערכה נגד איראן אינה מתנהלת רק בשדה הקרב, אלא גם במאבק על הכסף שמניע את הטרור. כל דולר שנמנע ממשמרות המהפכה הוא דולר שלא יגיע לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים ולשלוחי הטרור האחרים של איראן. נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי".