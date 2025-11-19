מרוץ נגד הזמן: הלוחמים בגבול הפרוץ שנלחמים בהברחות

לא רק בגבול מצרים, גם לאורך גדר המערכת עם ירדן, תעשיית ההברחות משגשגת. בעיקר נשק וסמים, אבל הגבול פרוץ גם לכניסת גורמים עוינים. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו אוריה קשת הצטרף ללוחמים שנלחמים בתופעה ונמצאים תמיד במרוץ נגד הזמן - למנוע את הפיגוע הבא.

"אנחנו רואים עלייה של עשרות ומאות נשקים שעוברים היום, אפילו מייצאים סמים לירדן כי שם זה שווה יותר, הוא מעביר את הסמים ומקבל נשקים בתמורה לרווח כפול", סיפר מפקד היחידה. "המבריחים משתדרגים, מגיעים עם רחפנים, רכבים גדולים, תחכום - אנחנו צריכים להיות צעד קדימה". צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד