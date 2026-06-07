חשד לפיגוע מתגלגל: נרצח וארבעה פצועים באירועי ירי במספר יישובים בשרון

ארבעה אנשים נפצעו באירוע ירי שאירע הבוקר (ראשון) במספר יישובים בשרון, הסמוכים לקו התפר. על פי הדיווחים, שניים מהם נפצעו קשה ובינוני בתחנת דלק בכוכב יאיר. במקביל התקבלו דיווחים על פצועים באורח אנוש וקשה מירי בכביש סמוך ליישוב צור נתן, צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו. לפי השעה, הירי בוצע על ידי שני מפגעים, אחד מהם נתפס ונוטרל, השני הצליח להימלט ברכב עם לוחית רישוי ישראלית.

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כוחות ימ"מ וכיתות הכוננות של היישובים נפרסו באזור והקימו מחסומים על מנת לתפוס את המפגע. במקביל המשטרה החלה באיסוף ממצאים לצד סריקות אחר חשודים, כולל מהאוויר. במקביל הופעלו אזעקות ביישוב צור יצחק מחשש לחדירת מחבלים.

פראמדיק מד"א ליאור זילברברג סיפר: "קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד"א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני. בזירה אחרת, בצור יצחק, הענקנו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו. בזירה נוספת, בכביש 5533, טיפלנו בגבר נוסף במצב אנוש, ובעוד פצוע שמפונה במצב קשה. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות".

בנוסף עדכנו ממד"א כי חובשים ופראמדיקים מדווחים על גבר כבן 30 ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות וקובעים את מותו ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר, גבר כבן 40 במצב קשה ולא יציב, עם פציעות חודרות.