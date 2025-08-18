אירוע חריג בגבול: צה״ל סיכל הקמת מאחז ישראלי בסוריה

מומלצים -

צה"ל סיכל היום (שני) הקמת מאחז ישראלי בסוריה. זאת, לאחר שקבוצת משפחות מהשומרון חצו את הגדר כדי להקים יישוב חדש, וכוחות הביטחון החזירו אותם לשטח הארץ.

קבוצת משפחות מהשומרון חצתה את הגבול אתמול לסוריה מול אלוני הבשן, במטרה להקים יישוב חדש בשם: "נווה הבשן" - ברמת הגולן הסורית. כוחות צה"ל מאוגדה 210 קפצו לנקודה בעקבות דיווח בגזרה והוציאו אותם החוצה לחקירה במשטרה. בכוונת המארגנים הייתה להישאר שם לפרק זמן ממושך - יחד עם ילדיהם. המארגנים, העונים לשם "חלוצי הבשן" מודים שמדובר ביוזמה ובביצוע ללא שום תמיכה מבחוץ. "אבל ייתכן שבעתיד תהיה אפשרות לזכות בתמיכה במהלך ההתיישבות בחבל הבשן".

לפי סעיף 27א

מדובר צה"ל נמסר: ״מוקדם יותר היום התקבל דיווח על מספר רכבים בהם אזרחים ישראלים אשר חצו את גדר הגבול לתוך שטח סוריה. כוחות צה״ל שהיו בנקודה החזירו את האזרחים לאחר זמן קצר בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים עוכבו על ידי הכוחות בשטח וזומנו לחקירה במשטרת ישראל. צה"ל מדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית ומסכן את הציבור ואת כוחות צה״ל״.