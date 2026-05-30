פרסום ראשון: כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' את ההערכה בישראל לפיה ליבת ארגון חיזבאללה והמפקדות המרכזיות - לא חזרו לפעול בדאחייה בביירות.

כאמור, בתחילת המערכה היא נטמעה באזורים אחרים בביירות, בין היתר בשעונות מארוניות ומחוץ לעיר. עם זאת, היא לא שבה לדאחייה עם כניסת הפסקת האש לתוקף.

כך, בניגוד לטענה הרווחת כי תקיפות בדאחייה בביירות יפגעו אופרטיבית ביכולת של הארגון לתפקד - גורמים בכירים בצה"ל גורסים אחרת.

כזכור, ביום חמישי האחרון צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד את המחבל עלי אלחיסני, אחראי הטילאות בדיוויזיית האימאם חוסיין, מיליציה איראנית שמקושרת בפעילות לחיזבאללה ופועלת תחת כוח קודס האיראני.

התקיפה מתרחשת בצל ביקורת ציבורית על כך שישראל נמנעת מלתקוף בבייירות, בשל השיחות בין ישראל ולבנון בארצות, ובשל כך מקבלת הבירה הלבנונית "חסינות". התקיפה האחרונה שהתרחשה הייתה כאשר חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בתחילת החודש.