הותר לפרסום: רס"ן (במיל') איתמר ספיר נפל בקרב בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר לפרסום הערב (שלישי) כי רב-סרן (במיל') איתמר ספיר, בן 27, נפל בקרב בדרום לבנון. האירוע התרחש בסביבות השעה 09:45 בבוקר, כאשר מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם, בכפר קאוזה שבדרום הגזרה. כתוצאה מהירי חלל איתמר ספיר, ששירת כמפקד פלגה בגדוד המילואים של יחידת מגלן. לאחר הירי, כוחות צה"ל הציפו באש והתקיפו מספר תשתיות במרחב, וממשיכים לפעול בשטח במטרה לסגור מעגל מול המחבל.

איתמר, הנופל ה-63 של המועצה האזורית בנימין מאז פרוץ המלחמה, גדל ביישוב עלי והתחנך בישיבת נווה שמואל באפרת. הוא התגייס בשנת 2019 ליחידת מגלן והשתחרר לאחר תפקיד מפקד פלגה ביחידה, תפקיד אותו המשיך למלא גם במערך המילואים. איתמר הותיר אחריו את רעייתו רואי, את בנו הבכור מעיין בן השנה וחצי בלבד, הורים ושלושה אחים. חבר ילדותו, מאיר, ספד לו: "הוא היה החבר הישר ביותר שאני מכיר. חבר שכאשר הוא רוצה משהו, הוא ישקיע את כל כולו בשביל להשיג את מטרתו".

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, הביע צער עמוק על האובדן ומסר: "הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של רס"ן איתמר ספיר הי"ד. איתמר גדל בעלי, יישוב שכבר הקריב מאז תחילת המלחמה רבים מטובי בניו. איתמר הוא חלק מדור מופלא של לוחמים. דור שמקים בית, מגדל ילדים, אוהב את החיים, ובאותה נשימה מתייצב בלי היסוס להגן על מדינת ישראל מתוך מסירות ושליחות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של רס"ן (מיל') איתמר ספיר, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, שנפל בקרב בדרום לבנון. איתמר היה מפקד אמיץ, ערכי ומסור, שהיווה דוגמה ומופת לפקודיו ולחבריו לנשק שלחם עבור הגנת מדינת ישראל ואזרחיה. אני מחבק בשעה קשה זו את משפחתו, ואת כל חבריו לנשק, ומחזק את כוחות צה"ל שפועלים בנחישות מול אויבינו בלבנון ובכל הזירות למען ביטחון ישראל.