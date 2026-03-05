ההקלות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף - שיחלו בשעה 12:00

כחלק מההנחיות תותר התקהלות של עד 50 איש ופעילות במקומות עבודה עם גישה למרחב מוגן, אך פעילות חינוכית עדיין אסורה • נציין כי ההנחיות בתוקף עד שבת בערב ועשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב

