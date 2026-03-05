ההקלות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף - שיחלו בשעה 12:00
כחלק מההנחיות תותר התקהלות של עד 50 איש ופעילות במקומות עבודה עם גישה למרחב מוגן, אך פעילות חינוכית עדיין אסורה • נציין כי ההנחיות בתוקף עד שבת בערב ועשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב
1 דקות קריאה
הנחיות התגוננות חדשות של פיקוד העורף ייכנסו לתוקף היום (חמישי) בשעה 12:00, לפיהם ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
לגבי מקומות עבודה - ניתן יהיה לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות המעודכנות עדיין אוסרות על קיום פעילות חינוכית.
בפיקוד העורף הדגישו כי המדיניות תהיה בתוקף מיום חמישי, 5 במרץ 2026, בשעה 12:00, ועד יום שבת, 7 במרץ 2026, בשעה 20:00 - וכי ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב נוספת.
