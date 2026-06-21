צה״ל חשף היום (ראשון) כי אותר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר מדינת ישראל בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.

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כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הכפר מג׳דל זון, בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון. הממצאים מהפעילות בכפר מעלים כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.

במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה. בנוסף, כוחות יחידת יהל"ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי באורך של יותר מ-200 מטרים, ובו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכטב"מים.

מנהרת הענק, בעומק של כ-29 מטרים מתחת לפני הקרקע, אשר מוקמה בלב הקסבה של מגדל זון, תפקדה כאתר להרכבת כטב"מים. בשנת 2024, ביצע חיל האוויר תקיפה על פתח המנהרה. הייחודיות של מנהרה זו טמונה בבנייה, המבוססת על הנדסה איראנית. המעברים התת-קרקעיים רחבים כל כך עד שהם מאפשרים תנועה של רכבים בתוכם.