אושר לקריאה ראשונה החוק להסדרת הליכי הכליאה של הנוח'בות

בתמיכת חברי קואליציה ואופוזיציה: ועדת החוקה אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת הליכי הכליאה וההעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר.

הצעת החוק אושרה בתמיכת היו"ר רוטמן, והח"כים מלינובסקי, ניסים ואטורי, יונתן מישרקי, יואב סגלוביץ, קארין אלהרר וגלעד קריב. ח"כ עופר כסיף התנגד. בצה"ל עדיין מתנגדים: "ראוי שמערכת המשפט תיטול את האחריות"

על פי הצעת החוק, יוקם בית דין מיוחד שיהיה אחראי על שיפוט פלילי לנאשמים בעבירות הקשורות להשמדת עם, וכן מוצע להקים צוות מיוחד שיכריע בעניין הגשת כתבי אישום לבית הדין המיוחד תוך התחשבות בשיקולי ביטחון ויחסי החוץ של מדינת ישראל. בנוסף, הסמכת בית המשפט המחוזי לאשר את מעמדו של אדם כלוחם בלתי חוקי באירועי 7 אוקטובר, לאחר מתן צו כליאה על ידי הרמטכ"ל, באופן שיאפשר החזקה של האדם במעצר גם אם אינו מהווה סכנה מיידית, וזאת לצורך חקירה, העמדה לדין או שיקולי ביטחון לאומיים ארוכי טווח.

אישור ההצעה מגיע על רקע העימות בין שר המשפטים יריב לוין לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על נושא העמדת הנוח'בות לדין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרב להכריע, אז הכנסת מקדמת במקביל גם את החוק הזה וגם את חוק עונש מוות למחבלים.

יוזם החוק ויו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן מסר: "טוב עשינו בכנסת ובוועדה שהחוק החשוב הזה יעבור כאיש אחד ע"י כלל המפלגות הציוניות בכנסת. למרות שהיה ברור שהחוק יעבור, יש חשיבות להתייצבות של שלוש מפלגות קואליציה ושלוש מפלגות אופוזיציה להצבעה, ואני מקווה שנשמור על הרוח הזו עד לסיום החקיקה בקריאות שניה ושלישית".

ח"כ יוליה מלינובסקי, יוזמת החוק: "ההליך עבר הרבה גלגולים. אנחנו מודעים לבעיות ולנקודות התורפה. העבודה נעשתה בשיתוף מלא עם כלל הגורמים ואני יכולה להבטיח שבחוק הזה לא יהיה גרם של פוליטיקה. אני מעריכה את תמיכת האופוזיציה ואם ארגיש שיש גרם של פוליטיקה אודיע על כך מידית ואפרוש מהחוק. האינטרס הוא שיהיה הליך סדור הוגן ומקצועי שמחבלי 7.10 יועמדו לדין ויקבלו את עונשם".

מישל סלבין מהפרקליטות הצבאית הוסיפה: "צה"ל מתנגד לעובדה שהדבר הזה יחנה באחריותו. ראוי שמערכת המשפט הכללית תיטול את האחריות כאחריות לאומית ולא כמשימה צבאית. ההחלטה לפני שנתיים, להעברת האחריות לפרקליטות המדינה ללוות את התיקים, לא צריכה להשתנות. העברת האחריות לצה"ל עלולה להפנות ביקורת ציבורית בינ"ל כלפי הצבא, שתקשה עליו לבצע את משימותיו הצבאיות. הקמה של ערכאה צבאית נתפסת כחריגה ויוצאת דופן, נוכח סוגיות הלגיטימציה שדובר עליהן".

ח"כ עופר כסיף: "יש קונצנזוס על כך שהפושעים של 7.10 צריכים להיענש, ועל כך אסור שיהיה ויכוח. עם זאת, זה לא יכול להיעשות בדרכים שלטעמי עוקפות את הזכויות של פושעים, כל פושע, גם מהימין הקיצוני. יש פה יצירה של טריבונל משפטי שעוקף את המערכת המשפטית הקיימת, ויש פה כוח עודף שניתן למערכת הפוליטית בהשפעה על ההליים המדוברים ולכן נצביע נגד"

ח"כ גלעד קריב מסר כי "ההצבעה שלנו משקפת את ההבנה שיש פה אירוע המכריח את כולנו להתכנס למהלכים חקיקתיים והדבר השני הוא שגם אם זה לקח זמן, בדיאלוג בין הדרג הפוליטי לצבאי הייתה גם אם לא הסכמה, הקשבת עומק, וזה מוביל אותנו לתמוך בהצבעה. יש לשנות את ההתניה על סמכות הממשלה לפעול לעסקאות חטופים זה דבר לא ראוי ולא נכון לעגנו בחקיקה. זו פררוגטיבה של הרשות המבצעת, בכל הקשור להצלת נפשות ודיני נפשות. יש הסתייגויות נוספות שסביבן תיקבע ההצבעה הסופית".

ח"כ יואב סגלוביץ': "נצביע בעד החוק גם בהמשך, בתנאי שמדובר על מהלך מתואם בין כלל הגורמים ואני עדיין לא בעד שהדבר יהיה בידי הצבא".