עוד גל של צווי 8: המילואימניקים מתגייסים - והמשפחות שוב מנסות להתמודד

בזמן שהמערכת הפוליטית דוהרת לבחירות וממשיכה להתווכח על חוק הפטור מגיוס, העומס על משרתי המילואים רק הולך ומכביד - ושוב אלפי משפחות בישראל פותחות את הקיץ עם צו 8.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לא מדובר רק בסבב ראשון, וגם לא בשני או שלישי - אלא בעוד קיץ בלי אבא בבית, ועוד חגים לבד.

אמונה ואבישי, הורים לשלושה ילדים, כבר איבדו את הספירה. אמונה מספרת: "בסבב האחרון אני זוכרת את היום הראשון שהוא התייצב ופתאום הבנתי שאני עכשיו מהיום מתנהלת לבד. אני אומרת 'די, אני לא יכולה יותר', ואז אורי שוכב ואומר לי 'אבל אמא, אבא שומר על עם ישראל'".

אמונה, שכבר הפכה בעל כורחה לקול של נשות המילואימניקים, מגיעה פעם אחר פעם לדיוני ועדת חוץ וביטחון בכנסת, ומנסה לזעוק את מה שקורה בבית - רחוק מהכותרות. "כשאני יוצאת מוועדת חוץ וביטחון ואני רואה את הזחיחות והיהירות וחוסר האכפתיות, במקומות האלה אני נשברת".

גם מלכה ורפי ארליך מקיבוץ בית הערבה מנסים לשמור על שגרה, או לפחות על מה שנשאר ממנה. מלכה מספרת: "הרגע הכי מטורף היה שקלטנו שרפי עשה שנה, כאילו שנה שלמה של מילואים, זה היה הרגע הכי משוגע".

רפי, אב לשלושה ששירת במשך יותר מ-300 ימי מילואים, הוא קצין בגדוד הגנ"ל 1894, גדוד מילואים ייחודי שהוקם עבור חיל הים. אבל באזרחות הוא בכלל אח. רפי: "סיימתי לימודי סיעוד תוך כדי המלחמה והתחלתי בחדר מיון. ואנשים שסייימו איתי ולא עושים מילואים, הם מתקדמים, הם טסים קדימה, ואני עוד יחסית מתחיל בגלל כמות המילואים שאני עושה. וזה לא להיות שם בשביל הילדים ולא להיות שם בשביל מלכה".

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד