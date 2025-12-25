פלדשטיין תדרך על קטאר ומצרים, איינהורן הזהיר: "זה סיכון אבטחה, להבא נשמור" | אבישי גרינצייג

רגע לאחר תדרוך כתבים ישראליים על ידי פלדשטיין על קטאר ומצרים, כותב איינהורן לדוברו של ראש הממשלה: "אחי זה היה ממש סיכון אבטחה, להבא נשמור" - כך חשף היום (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

פלדשטיין משיב למקורב: "דיברתי בקודים", איינהורן ענה בביקורת - "לא ממש". לא ברור מה היה אותו סיכון אבטחה. איינהורן העריך בדיעבד כי פלדשטיין בטעות רמז על המעורבות שלו בפרויקט.

את תגובת איינהורן לידיעה לא היה ניתן להשיג.

מוקדם יותר היום התייחס לראשונה סמוטריץ להתכתבויות שנחשפו ב-i24NEWS ואמר כי מדובר ב"טירוף". "אם יש אנשים בתוך לשכת ראש הממשלה שתוך כדי מלחמה עבדו אצל קטאר - הם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח", הוסיף.

שר האוצר ציין כי במידה וישנם אנשים שעבדו אצל קטאר - "הם צריכים להיות מוקעים אל עמוד הקלון, זה נורא ואיום".