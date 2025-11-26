חשיפה: "רפיח הירוקה" - צה"ל החל בפינוי הריסות לקראת הקמת העיר החדשה לעזתים

חשיפת i24NEWS: עוד לפני שחזר אחרון החטופים, צה"ל החל בעבודות פיתוח לבניית עיר חדשה לעזתים במזרח רפיח, בשטח שנמצא בשליטה ישראלית, כך נחשף הערב (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

כאמור, לעיר החדשה, שזוכה לכינוי "רפיח הירוקה" יכנסו עזתים שאינם אנשי חמאס. עוד נודע ל-i24NEWS כי בשטח החלו הכנות ראשוניות לבניית העיר שיתעצמו משמעותית בשבוע הבא.

עוד נודע, כי הבוקר נרשמה היתקלות עם מחבלים במהלך העבודות באזור, שמתבצעות בסמוך למנהרה בה נצורים מחבלי חמאס.

כאמור, רק לאחרונה שרים בקבינט זעמו על התוכנית: "לא לבנות בקו הצהוב שלא יסכן את היישובים שלנו". אך לפי ההיערכות בשטח לקראת המהלך הצפוי, נראה שהדרג המדיני החל להכשיר את המהלך.

בצה"ל בחרו שלא להתייחס

