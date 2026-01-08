יום לאחר שהתחדשו - הופסקו החיפושים אחר החלל רן גואילי

פרסום ראשון: החיפושים אחר רן גואילי שהתחדשו רק אתמול - כבר הופסקו, כך פרסם היום (חמישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל. כאמור, היום - לא התקיימו חיפושים כלשהם בשטח.

על פי גורם ישראלי, בימים האחרונים האחרונים הועברו פרטי מידע נוספים למתווכות, וזאת בנוסף למידע שנמסר להם בביקורו האחרון של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש בקהיר. מדובר במידע שהוגדר על ידי ישראל כ"מהותי" לחידוש החיפושים.

במקביל, מירושלים הועברו מסרים למתווכות, על כך שמצפים מחמאס לפעול בדחיפות, ביעילות ובהתאם להסכם שדורש מאה אחוזי מאמץ.

--

בתוך כך, נמשכת ההיערכות לפתיחה מחודשת של מעבר רפיח לכניסה וליציאת עזתים. בישראל צפויים להקים עמדת בידוק עצמאית בצד העזתי של המעבר שיפוקח בפועל על ידי כוחות מהאיחוד האירופי.