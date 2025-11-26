הרמטכ"ל זמיר בעקיצה לדרג המדיני: "היום ברור לנו - נדרשת מנהיגות אמיצה שגם מכירה בכישלון"

במסגרת היום לציון 52 שנים לפטירתו של ראש הממשלה לשעבר דוד בן גוריון, שלח הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר היום (רביעי) מסר עוקצני לדרג המדיני, ואמר כי "היום ברור לנו מעל לכל ספק - נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית, משנה מציאות ושגם מכירה בכישלון - וגם מעזה להוביל שינוי".

הרמטכ"ל זמיר אמר כי "לא מנהיגות מפחידה ומטביעה, אלא מנהיגות מרימה ועם השראה, לא מנהיגות מתחמקת אלא כו שמביטה לאמת בעיניים ומציבה כיוון חדש. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש, זו המהות המרכזית של מנהיגות".

דבריו של זמיר נאמרים ברקע הפגישה שקיים אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר חילופי המהלומות שקיים ישראל כ"ץ. אמש דיווחנו במהדורה המרכזית כי בסביבת שר הביטחון העבירו מסר ללשכת ראש הממשלה כי הם לא מעוניינים בפגישה המושלשת שנקבעה, כדי שיודגש שאין שוויוניות בין כ"ץ לזמיר. בשל כך, נאצל נתניהו לפצל את הפגישות.

העימות הנוכחי בין השניים החל לאחר הודעת כ"ץ על כך שהטיל על מבקר מערכת הביטחון לבדוק את דוח ועדת תורג'מן, כשבועיים לאחר שקיבל אותו לידיו. בהודעת השר נמסר כי לאחר שקיבל לידיו את מסקנות הוועדה שבדקה את כשלי הצבא ב-7 באוקטובר , ישנן מספר סוגיות נוספות לבדיקה.

זמיר השיב לו בהודעה תקיפה, בה מסר כי עודכן מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע השר בצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד - בזמן שהיה בתרגיל פתע מטכ"לי בגזרת רמת הגולן. "ההחלטה להטיל דופי בדוח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי - מעוררת תמיהה", כתב זמיר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בתגובה: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת. מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום - ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי". בעקבות העימות הנוכחי, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את השניים לשיחת הבהרה.