אחרי הפיגוע בשרון: תיעוד בלעדי ממעצר שלושת החשודים בסיוע למחבל | לי עייש

חודש וחצי לאחר פיגוע הירי הקטלני בשרון, והערב (ראשון) נחשפים ב"מהדורה המרכזית" תיעודים חדשים ממעצרם של שלושת הישראלים שמואשמים כי סייעו למחבל הנתעב להשיג את הנשק שבו ביצע את הפיגוע.

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בתיעוד הבלעדי שמביאה ראש דסק פלילים לי עייש, ניתן לראות את מסתערבי מג"ב פושטים על בתי החשודים בטייבה ובבאקה אל-גרביה ועוצרים שלושה אזרחי ישראל, שעל פי האישומים סייעו למחבל עומר יאסין להשיג את הנשק שאיתו ביצע את מסע הירי.

עלדין ג’היים, בן 25, וואם מצארוה, בן 24, שניהם מטייבה, ומוחמד אפטימה, בן 22, מבאקה אל-גרביה. השלושה הכירו את המחבל עוד לפני הפיגוע, על רקע סחר בנשק ובסמים.

כזכור, בשבעה ביוני יצא המחבל למסע ירי בין כמה זירות בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. רס"ר במילואים חיים קלומיטי ז"ל נרצח, וחמישה בני אדם נוספים נפצעו. מהחקירה עולה כי כשבועיים לפני הפיגוע נמכר לו רובה מסוג קרלו, אחד מהנאשמים השתתף במימון העסקה, אחר הסיע אותו לרכישת הנשק, והשלישי היה זה שמכר לו אותו.

האישום החריג ביותר הוא נגד וואם מצארוה. במהלך הנסיעה חזרה, כך נטען, סיפר לו המחבל שבכוונתו לבצע פיגוע ואף שאל אם ירצה להצטרף. הוא סירב, אבל לא דיווח על הדברים לרשויות ולכן הוא נאשם גם באי מניעת מעשה טרור.

במערכת הביטחון מזהירים כבר שנים שהנשק הבלתי חוקי אינו משמש רק את ארגוני הפשיעה, אלא עלול לזלוג גם לטרור. התיק הזה ממחיש את אחד התרחישים המטרידים ביותר - הסייענים למחבלים מגיעים מתוך ישראל, באמצעות אזרחים ישראלים.