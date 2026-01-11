השיחה הלילית בחניון, והחשד לשיבוש חקירת פרשת המסמכים: צחי ברוורמן זומן לחקירה בלהב 433

פרשת המסמכים: הבכיר לשעבר בלשכת ראש הממשלה זומן הבוקר (ראשון) לחקירה בלהב 433 וכך גם המקורב לנתניהו אלי פלדשטיין. המשטרה צפויה לערוך עימות בין השניים. טרם עיכובו של ברוורמן לחקירה, המשטרה ערכה חיפוש בביתו ואותרו שני טלפונים.

נזכיר כי כתבנו המשטרתי משה שטיינמץ פרסם לאחרונה שהמשטרה החלה לחקור את הטענה לפיה ברוורמן ביקש לשבש את חקירת ההדלפה ל"בילד" הגרמני.

הרקע לחקירה הוא דבריו של פלדשטיין בריאיון, לפיהם ברוורמן, לשעבר ראש הסגל בלשכת רה"מ, אמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה". הדברים נאמרו במהלך פגישה לילית שהשניים קיימו כחודש לפני מעצרו של פלדשטיין. כזכור, פלדשטיין סיפר על הפגישה במהלך חקירתו בשב"כ, אך לא נקב אז בשמו של ברוורמן - שמכחיש מצידו את עצם קיומה.

הזימון מגיע זמן קצר לאחר שנודע כי ברוורמן יתמנה לשגריר ישראל בלונדון ויחליף את ציפי חוטובלי. חוטובלי סיימה את שירותה בלונדון כבר בחודש ספטמבר ומאז השגרירות לא מאויישת. לקח זמן עד לאישור של המלך צ'ארלס, לאחר מכן עוד עיכוב משום שלא נקבע מחליף לתפקיד ראש הסגל, ועוד לא ברור איך החקירה הזו צפויה להשפיע על המינוי. בחודש ספטמבר פרסם כתבנו הפוליטי נדב אלימלך כי בשל מינויו התיק נגד ברוורמן צפוי להיסגר, אך כעת לא ברור איך החקירה תשפיע על המינוי.