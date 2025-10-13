טקס קצר ופרק תהילים: כך תראה השבת החטופים החללים

כך ייראה הליך השבת גופות החטופים: בשעות אחר הצהריים ואחרי הפעימות של החטופים החיים יחלו להעביר את גופות החטופים מהנקודות השונות ברצועה. בצה"ל ובצלב האדום הכינו כלי רכב עם מנשאים מיוחדים לטובת המהלך. החילוף יראה כמו עם החטופים החיים, רק עם בדיקה ראשונית עם החילוף שאין סכנה לכוחותינו.

הרב הראשי לצה״ל, תא״ל הרב איל קרים, יערוך טקס עם יחידות מיוחדות בתוך הרצועה. בין היתר יקרא פרק מתהילים - פרק פ"ג.

בסיום הטקס, היס"ר המטכ"לי יובילו את הגופות מעומק הרצועה ועד הגבול. חיילים - יועברו לזיהוי במחנה שורה, אזרחים - יועברו לזיהוי באבו כביר.

בסיום תהליך הזיהוי, שעשוי להיות מורכב ולקחת מספר ימים - יודיעו למשפחות הרלוונטיות את הבשורה הסופית ומשם לטקס ההלוויה.

גופות חטופים שלא יובאו לקבורה במסגרת השלב הראשון יאוגדו ב"רשימת המנגנון" - גוף בינלאומי שימצה את המודיעין מישראל (ובתקווה גם מחמאס) ויפעל להוציא עד אחרון החטופים החללים.