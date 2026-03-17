מגבירים את הלחץ על חיזבאללה: עוד אוגדה הצטרפה לתמרון בדרום לבנון

אוגדה 36 הצטרפה לתמרון הקרקעי בדרום לבנון, כך ניתן לפרסם הבוקר (שלישי). כוחות מחטיבת הקומנדו, חטיבת גולני וחטיבה 7 פועלים כעת במוקדים שונים בגזרה.

בניגוד לאוגדה 91 המופקדת על משימות ההגנה, אוגדה 36 פועלת ככוח התקפה מרכזי. כוחותיה פועלים במרחבים שונים באצבע הגליל - בקו הכפרים הראשון והשני. כזכור, האוגדה כבר רשמה הצלחה מבצעית בתחילת המערכה בפשיטה ממוקדת על מרחב ראב א-תלתין, הסמוך למשגב עם.

כעת ניתן לחשוף פרטים מאחד הקרבות הראשונים בליל הכניסה: כוח בפיקוד מ"פ זיהה חוליית מחבלים בתוך אחד הכפרים בקו המגע הראשון. בקרב מטווח קצר חוסלה החוליה כולה. על גופות המחבלים נמצאו משגרי RPG ואמל"ח רב.

בצה"ל מעריכים כי חיזבאללה נערך למגננה ממושכת ומנסה לעכב את התקדמות הכוחות בכל מחיר. המאמץ של הארגון מתבטא גם בירי בלתי פוסק לעבר ישראל: ביממה האחרונה זוהו עשרות שיגורים לעבר יישובי הצפון, מוצבי צה"ל ושטחים פתוחים.