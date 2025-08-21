פיגוע ירי בבנימין: צעיר נפצע קל, המחבל נמלט מהזירה

מומלצים -

צעיר בן 20 נפצע קל הבוקר (חמישי) בפיגוע ירי שאירע בסמוך למלאכי השלום שבנימין לאחר שהתהפך עם ריינג'ר עם צעיר אחר - בעקבות ירי שבוצע לעברם. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי לאחר שנפגע בראשו. הצעיר סיפר כי זיהה מחבל חמוש באקדח שביצע לעברו שתי יריות ונמלט כנראה לכפר הפלסטיני אל מועייר.

האירוע התרחש באדמות מדינה כ-300 מטרים מכביש אלון, בין היישוב עדי עד למלאכי השלום, באזור בו היו בעבר לא מעט פיגועים. בזירה אותר קליע. לפי עדויות הפצוע וצעיר נוסף רעו פרות בשטח פתוח ונסעו על הריינג'ר.

המחבל ארב להם וירה לפחות שני כדורים, הריינג'ר התהפך והוא ניצל את ההזדמנות להתקרב אליהם., בשל מעצור באקדח הוא נאלץ לברוח לאחר שניסה לתקוף אותם אך הם הצליחו להדוף אותו באמצעות הריינג'ר. הרקע לפציעה עוד בבדיקה, ייתכן מחבלה כתוצאה מתהפכות הכלי. כוחות צה"ל מכתרים את הכפר אל מועייר וכפרים נוספים ומבצעים מצוד אחר המחבל.

כשעתיים לאחר הפיגוע בבנימין, רועה צאן ישראלי הותקף באלימות על ידי מחבלים בסמוך למעלה עמוס בגוש עציון וליד הכפר הפלסטיני אלמיניה, מצבו קל.

שאול מלכה, חובש בכיר במד"א שהגיע לזירה, סיפר: "כשהגענו ראינו צעיר כבן 20 שהיה בהכרה. הוא סיפר לנו שנפצע בראשו וידענו שעלינו לפעול במהירות. רצנו אליו, ביצענו בדיקות רפואיות והענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח. תוך המשך הטיפול, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. האירוע יכל להסתיים אחרת".

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הגיב: "מדובר במארב מתוכנן שנגמר בנס. אנחנו מחזקים את כוחות הבטחון ואת החוואים הגיבורים שפועלים בבנימין. הריינג'ר בו היה החוואי הוענק רק לפני שבועות ספורים ע"י החטיבה להתיישבות וכבר הציל חיים. החוואים הוכיחו שוב כמה חשובה נוכחותם בשטחים הפתוחים שבין בקעת הירדן וירושלים ושהם מגינים על אדמות ארצנו. זו הוכחה נוספת לכך שעלינו להשלים כעת את המשימה ולהחיל ריבונות על כל יהודה ושומרון".