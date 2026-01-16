קצין בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר נחקר בפרשת המסמכים המסווגים

קצין בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף במילואים הרצי הלוי, המשרת עדיין בשירות פעיל בצה"ל, נחקר אתמול (חמישי) באזהרה במסגרת פרשת המסמכים המסווגים. על פי החשד, הקצין הדליף ללשכת ראש הממשלה רשימת שמות של אנשי צבא הקשורים לפרשה. במסגרת החקירה נתפס הטלפון הנייד שלו על ידי המשטרה.

ביום רביעי האחרון הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי זומן לתת עדות פתוחה בפרשת "המסמכים המסווגים", בה נאשמים הדובר הצבאי של רה"מ אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד.

ברקע זימונו של הלוי, נחקר באזהרה בתחילת השבוע ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, בחשד לשיבוש הליכי חקירה - בעקבות טענות שנשמעו נגדו. הרקע הוא דבריו של פלדשטיין, לפיהם ברוורמן אמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה". הדברים נאמרו במהלך בפגישה לילית שהשניים קיימו כחודש לפני מעצרו.

עוד פרסמנו לראשונה כי ראש המערך לביטחון מידע בצה"ל (המחב"ם) לשעבר מסר לאחרונה עדות במסגרת פרשת ברוורמן. ל-i24NEWS נודע כי מטרת העדות היא לנסות ולהבין האם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, יכול היה לגלות מראש את שמות החשודים בפרשה מתוקף תפקידו הבכיר.