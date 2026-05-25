הדרישה הישראלית מארה"ב: להרחיב את חופש הפעולה נגד חיזבאללה בלבנון

ברקע המשך הירי של חיזבאללה והמגעים המתנהלים מול איראן, בישראל מתחדדת ההבנה הערב (שני) כי לא ניתן להמשיך במצב הקיים, ובדרג המדיני מרכזים מאמץ משמעותי מול ארצות הברית לשימור ואף הרחבת חופש הפעולה הישראלי בלבנון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר אמש בפוסט שפרסם לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית כי חופש הפעולה של ישראל יימשך, זאת בניגוד לדרישת איראן לכלול במסגרת מזכר ההבנות גם עצירה של הלחימה מול שלוחותיה באזור.

גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי "האמריקנים מבינים שהאיראנים מנסים לנצל את הבמה של ההסכם עם ארה"ב כדי לנטרל את יכולותיה של ישראל - ולא יתנו לזה יד".

עם זאת, בישראל מדגישים כי לא יסתפקו במצב הנוכחי. גורם ביטחוני הבהיר כי "חופש פעולה זה מושג רחב, ומנסים כעת לדייק אותו מול האמריקאים".

לפי הגורם, בישראל מבקשים להבטיח חופש פעולה נרחב יותר, שיכלול אפשרות לפעול נגד ניסיונות ההתעצמות של חיזבאללה בכל רחבי לבנון, לבצע חיסולים ממוקדים ולהשמיד שיירות אמצעי לחימה עוד לפני שיגיעו לידי הארגון.

בישראל שואבים עידוד גם מהצהרתו הפומבית של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שאמר כי "לישראל תמיד יש זכות להגן על עצמה. אם חיזבאללה עומד לשגר טילים, לישראל יש כל זכות למנוע זאת או להגיב".

הנושא צפוי לעמוד במרכז דיון הקבינט הביטחוני שיתקיים מחר, כשברקע גוברים הקולות במערכת הביטחון ובקרב שרים בדרישה להעלות את רף התגובה מול חיזבאללה.