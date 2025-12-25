חמאס משתמש בילדים ונשים כחומת מגן אנושית | תיעוד מרצועת עזה

נסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו למפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא, תקבע במידה רבה את גורל הפסקת האש בעזה, ושלב ב' בעסקה. בינתיים בשטח, מציאות מתוחה של חיכוך יום יומי במחבלי חמאס ממש על הקו הצהוב. כתבתנו בדרום טל סבג נכנסה היום (חמישי) לצפון הרצועה, בסיור עם מפקד החטיבה.

חודשיים לתוך הפסקת האש, כוחות החטיבה הצפונית של אוגדת עזה ממשיכים לפעול לסיכול איומים, השמדת תשתיות תת-קרקעיות וחיסול מחבלים.

מעבר לקו הצהוב האויב משתמש בילדים ונשים כחומת מגן אנושית - שתאפשר לו לפעול. המחבלים חוזרים לבתי הספר ובתי החולים ברצועה באופן יומיומי על מנת לאסוף מודיעין ולבדוק את הערנות של הלוחמים בשטח. כוחות צה"ל איתרו כעשר פצצות מרגמה שהוסתרו בתוך שמיכת ילדים בבית מגורים במרחב בית חאנון.

בנוסף, במהלך פעילותם של כוחות החטיבה הצפונית, הם חיסלו עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי והשמידו בשיתוף עם לוחמי יהל"ם יותר מארבעה קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילויות טרור נגד כוחותינו.

דובר צה"ל

עומרי משיח, מפקד החטיבה, סיפר: "מדי יום אנחנו מארגנים את המרחב באופן שמשפר את ההגנה. ממשיכים ומשמידים פה תשתיות אויב גם בעל-קרקע וגם בתת-קרקע, ומדי יום אוכפים פה את הקו הצהוב ככזה שלא יהפוך ויהיה תורפה מול כוחותינו וחלילה חמור מכך מול יישובינו".

הלוחמים בשטח מספרים שלחמאס יש עדיין המון פעילים ומחבלים. ניתן לראות שחמאס, במרות האתגרים שיש לו, מצליחים לשמור מבנה ארגוני של מחבלים, שכל אחד יש לו את העצמאות שלו להילחם.

לפי ההשערות, החלל החטוף האחרון בעזה, רן גואילי, לא נמצא באזור בו צה"ל נמצא.

הלוחמים מספרים כי "מדי יום ממשיכים ומשמידים תשתיות של האויב, שעשויות לשמש גם לירי רקטי". האם היכולת לחבר חומר נפץ לפצמ"ר, לברזל, שיצליח להטריד את העורף שלנו ולסכן אותו, עדיין קיימת? הם חושבים שכן.